РИАМО - 29 дек. Жителей Подмосковья, которые на праздники отправятся на отдых в южные страны, предупредили о распространенных заболеваниях и напомнили об их профилактике, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

«Наиболее актуальными являются следующие группы инфекционных и паразитарных заболеваний, которые передаются: через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания (брюшной тиф, холера, шигеллез, амебная дизентерия и другие); через кровососущих насекомых - комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других (малярия, лейшманиоз, трипаносомоз, лоаоз, бругиоз, различные лихорадки вирусной и риккетсиозной природы и другие)», – говорится в сообщении.

Кроме того, распространены заболевания, которые передаются при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды (лихорадка Эбола, чесотка, педикулез, грибковые поражения кожи, лепра, язва Бурули, стронгилоидоз, шистосомозы и другие); половым путем – СПИД, сифилис, хламидиозы, венерическая лимфогранулематома и другие.

В странах с жарким климатом также имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый вред здоровью человека.

«Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению», – добавляется в сообщении.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания. Так, для предупреждения солнечного и теплового ударов необходимо носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребления жидкостей и ограничить прием алкогольных напитков.

«При питании и водопользовании: употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены; употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды; мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке», – подчеркивается в сообщении.

Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, индивидуальные столовые приборы и посуду надо мыть безопасной водой и обдавать кипятком.

Кроме того, не стоит купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, использовать воду из таких водоемов для различных бытовых нужд. Не рекомендуется контактировать с животными, брать и надевать чужую одежду.

Для защиты от насекомых стоит применять специальные средства.

«При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, брюшному тифу, вирусному гепатиту А, холере, необходимо пройти вакцинацию против этих заболеваний в специализированном учреждении и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки», – напоминается в материале.

Отправляющимся на отдых необходимо получить рекомендации у врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.