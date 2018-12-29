РИАМО – 29 дек. В подмосковном Жуковском возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью местной жительнице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 декабря скорая помощь доставила женщину 1944 года рождения из ее квартиры на улице Дугина в Жуковском в больницу, пострадавшую госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».