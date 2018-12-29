РИАМО - 29 дек. В поселке Московский в ТиНАО неизвестный угнал из подземного паркинга автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 8,5 миллионов рублей, проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило по адресу: Москва, поселок Московский, улица Татьянин Парк, дом 16.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 27 декабря до 10:10 28 декабря неизвестный из подземного паркинга по указанному адресу совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 8,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».