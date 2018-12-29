РИАМО - 29 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в помещении кафе в Олимпийской деревне на Мичуринском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Информация о загорании поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы в 14:17. По адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, дом 1 происходило загорание в вытяжке.

«В 14:38 загорание было полностью ликвидировано. До прибытия пожарных в целях безопасности люди самостоятельно покинули здание. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу находится кафе.