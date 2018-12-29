РИАМО – 29 дек. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев написал заявление в полицию, в котором утверждает, что водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам нанес ему побои, передает РИА Новости – Спорт.

«Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – говорится в сообщении.

Во время заседания в Мосгорсуде 18 декабря, где рассматривался вопрос о продлении ареста фигурантам дела, Мамаев заявил, что по собственной инициативе выплатил 500 тысяч рублей компенсации Виталию Соловчуку, пострадавшему в одной из драк.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.