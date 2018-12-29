РИАМО - 29 дек. В текущем году для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 10 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), это на 15% больше чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры региона.

«Лидерами по количеству выданных ГПЗУ в 2018 году стали городские округа Домодедово и Мытищи, а также Ленинский, Солнечногорский и Щелковский районы», – сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что из числа выданных ГПЗУ – 70% для размещения объектов нежилого назначения, в том числе торгового, промышленного и общественного-делового.

В перспективе на зарезервированных в регионе территориях может появиться более 200 тысяч новых рабочих мест.

«Создание мест приложения труда – одна из ключевых задач для правительства Московской области. Важно, чтобы жители региона могли работать рядом с домом. С этой целью в Подмосковье создаются благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Гордиенко.

По его мнению, перевод услуги по выдаче ГПЗУ в электронный вид оптимизировал ее сроки и позволил существенно экономить свое время.

«При получении градостроительного плана заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Кроме того, вместе с ГПЗУ предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям», – дополнил Гордиенко.

Начальник Главархитектуры пояснил, что стабильный ежегодный рост количественного показателя выданных ГПЗУ является показателем эффективности работы по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в Московской области, так, к примеру, в 2016 количество выданных ГПЗУ составило порядка 4,2 тысяч, в 2017 – 8,4 тысячи.

На базе Главархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг.