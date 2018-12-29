РИАМО – 29 дек. Правительство России готово отменить запрет на импорт в страну ряда украинских товаров при условии, что Киев отменит аналогичные ограничения в отношении Москвы, пишет Газета.ru.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров в качестве ответной меры на ограничения Киева.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», – говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Как уточняется в материале, запрет коснется товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины согласно утвержденному списку, который включает промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.