РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал им новых свершений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Эти светлые долгожданные праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и стремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. Мы вместе преодолели трудности, сохранили стабильность и надежность. Пусть наступающий год осуществит Ваши самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней», – сказал Юров.

Он добавил, что это не только время радости и подарков, новых планов, но и подведения итогов уходящего года. 2018 год запомнится важными событиями, достижениями и впечатлениями. В 2018 году в Балашихе завершили благоустройство парка «Пехорка» и он был признан лучшим в Московской области.

«В городе открылись новые школы, детские сады, поликлиники, были созданы новые промышленные площадки и около 2 тысяч рабочих мест», – подчеркнул Юров.

Ранее глава Балашихи сообщил, что к Новому году в городе проведут более тысячи праздничных мероприятий, в том числе в Пестовском парке и парке «Пехорка», на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, в зоне отдыха около пруда в микрорайоне Заря и у Дома культуры в микрорайоне Северный.

Как провести зиму в Подмосковье>>