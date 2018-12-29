РИАМО - 29 дек. На территории Московской области два застройщика получили право привлекать средства граждан-соинвесторов по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие двух строительных компаний ООО «Серпухов-Реалти» и ООО «СЗ «Квазар» требованиям 214-ФЗ и выдал им советующие заключения по новой схеме финансирования долевого строительства. Таким образом данные компании при реализации своих проектов имеют право привлекать деньги граждан с использованием эскроу-счетов», – говорится в сообщении.

Компания ООО «Серпухов-Реалти» получила заключение о соответствии на жилой дом №1, входящий в состав ЖК «Юбилейный» в микрорайоне Ивановские дворики города Серпухов. Застройщик ООО «СЗ «Квазар» получил ЗОСТ на четыре корпуса с единой подземной автостоянкой в составе ЖК «Микрогород в лесу», который возводится в поселке Отрадненское городского округа Красногорск.

«В рамках новой схемы финансирования, теперь средства граждан депонируются на эскроу-счетах в уполномоченном банке на период строительства объектов», – заявил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что при переходе на эскроу-счета, покупатель также вкладывает деньги в строительство на стадии котлована, но застройщик не получает этих денег до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Застройщик в свою очередь строит на деньги банка, в котором он открыл кредитную линию.

«Эскроу-счет открывается гражданином в уполномоченном банке на основании зарегистрированного договора долевого участия. В этом случае банк осуществляет контроль за деньгами на счете. Деньги граждан депонируются на весь период строительства объекта», – отметил Гарибян.

Каждый платеж на счете застрахован на сумму до 10 миллионов рублей. Таким образом, дольщики защищены вдвойне – и при случае несостоятельности банка, и при недобросовестности застройщика.

Цена квартир в новостройках Московского региона к началу 2019 года увеличится на 5-10%. Помимо прочего, на рост стоимости оказывает влияние нестабильная ситуация на валютном рынке и повышение коммунальных тарифов.