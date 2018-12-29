РИАМО - 29 дек. Президент России Владимир Путин в субботу освободил от занимаемой должности столичного прокурора Владимира Чурикова, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей прокурора города Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова», – говорится в сообщении.

Кроме того, от занимаемых должностей отстранены прокуроры Курганской области.