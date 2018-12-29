РИАМО - 29 дек. Подмосковье признали лучшим регионом в Центральном федеральном округе по военно-патриотическому воспитанию граждан среди региональных отделений движения «Юнармия», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Министр регионального правительства Ирина Плещева приняла участие в совещании по вопросам совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан и развития движения «Юнармия» под руководством замминистра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковника Андрея Картаполва. В совещании также участвовали руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители Главного штаба и начальники региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» – всего 538 человек.

«Собравшиеся обсудили итоги деятельности в 2018 году и задачи на 2019 год, поделились опытом работы по созданию военно-патриотических парков культуры и отдыха «Патриот» в объединениях и соединениях Западного военного округа и совершенствования их материальной базы, а также опытом работы по созданию Домов «Юнармия» в войсках Южного военного округа, обсудили развитие юнармейского движения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», – отмечается в материале.

Плещева поделилась с обравшимися основными достижениями юнармейского движения Московской области и рассказала о приоритетных направлениях работы в 2019 году.

««Юнармия» Московской области сегодня – это не только умение собирать и разбирать автомат, хотя это тоже важно, это система ценностей и образ мышления уже более чем 20 тысяч активных представителей молодежи Подмосковья. Штабы движения есть в каждом муниципальном образовании – всего 67, и 923 отряда. В течение года в Московской области было проведено более 4 000 акций и мероприятий местными отделениями и порядка 30 – региональных мероприятий. В текущем году мы запустили проект»,- отметила она.

Плещева дополнила «Юнармия. Настачничество», в рамках которого дети сироты и подростки из неблагополучных семей получили возможность посещать мероприятия для юных патриотов, где их наставниками выступают подмосковные юнармейцы.

«Этот проект получит широкое развитие в будущем году. Также в 2019 году мы объявим конкурс среди местных отделений на создание домов «Юнармия» и комнат юнармейцев, которые призваны стать местом притяжения для юных патриотов», – заключила Плещева.

В ходе совещания были награждены победители смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок замминистра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

Московская область по итогам данного смотра-конкурса заняла первое место среди региональных отделений в Центральном федеральном округе и третье в России.