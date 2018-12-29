РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В текущем году в подмосковных Люберцах снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими, на территории горокруга произошло на шесть аварий меньше, чем в 2017 году, сообщил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В субботу в здании ГИБДД Люберец прошла пресс-конференция, посвященная итогам года.

«В подмосковных Люберцах в 2018 году произошло 6 394 ДТП, в 2017 году – 6,4 тысячи, это на 0,09% меньше. В 2018 году на территории горокруга произошло 174 ДТП с пострадавшими, в 2017 году – 180, это на 3,3 % меньше», - сказал Лобойко.

В нынешнем году в Люберцах погибло 10 человек в ДТП, пострадали в авариях 196 человек, из которых 19 детей.

В подмосковном Дзержинском в 2017 году произошло 886 ДТП, с пострадавшими – 21 авария. В 2018 году произошло 890 ДТП, что на 0,4 % больше, число аварий с пострадавшими достигло 21, это меньше на 19 % чем в 2017 году. Погибли два человека, пострадали 24, из них два ребенка.

«В Котельниках количество аварий увеличилось на 5,3 % по сравнению с 2017 годом и достигло 1 584. В прошлом году было 1 504 аварий», – отметил Лобойко.

В Котельниках в 2018 году в результате аварий никто не погиб, но пострадали 32 человека, детей среди них нет.