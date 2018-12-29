РИАМО – 29 дек. Первое в Подмосковье специализированное отделение для детей-аутистов открылось в деревне Дровосеки городского округа Орехово-Зуево, сообщила Орехово-Зуевскому информагентству заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Макаренкова.

По сведениям агентства, среди 150 детей, посещающих центр социального обслуживания Орехово-Зуева, расположенный по адресу: улица Бабушкина, дом №3, свыше 40 имеют диагноз «аутизм». Поэтому возникла острая необходимость создать для них особые условия. Занятия в новом отделении планируют посещать 20 ребят от 3 до 12 лет.

«Специализированное отделение для детей-аутистов в Дровосеках первое в своем роде на территории Подмосковья. На первых порах с детьми будут работать два психолога, дефектолог, музыкальный руководитель, социальный педагог, клинический психолог и инструктор ЛФК. Решается вопрос о привлечении других узкоквалифицированных специалистов», – сказала Макаренкова.

Она добавила, что скоро в отделении, где недавно завершился капитальный ремонт, будут проводить сеансы АБА-терапии, основанные на поведенческих методиках обучения, аудио-терапии. С помощью администрации городского округа планируют оборудовать сенсорно-динамическую комнату с тоннелями, мягкими модулями, гамаками. Даже кухня будет задействована в процессе адаптации. Здесь ребятам предстоит научиться кушать самостоятельно, накрывать на стол, следить за собой во время еды.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается более 2 тысяч обучающихся с расстройствами аутистического спектра – и это только дети с установленными диагнозами. Их число растет с каждым годом, а вместе с тем растет и запрос на открытие ресурсных классов и комплексное сопровождение аутистов.