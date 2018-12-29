РИАМО - 29 дек. Посетителям катка «Ракета» на площади Промышленности в Москве откроется лучший вид на новогодний салют на ВДНХ, также хороший обзор будет с любой точки объединенной территории выставочного комплекса и парка «Останкино», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«В течение трех минут гости ВДНХ смогут любоваться праздничным огненным действом в небе, дающим старт новому году. Мортирами будет произведено более 300 салютных выстрелов высотой до 100 метров. Красочное зрелище можно будет увидеть с любой точки объединенной территории ВДНХ и парка «Останкино»», – отмечается в сообщении.

Самый лучший вид на салют откроется для посетителей катка «Ракета» на площади Промышленности. Салют начнется в первые секунды 2019 года.

«Озаренное всеми цветами радуги небо, шествие главных героев волшебной ночи – Дедов Морозов, живая музыка и поздравления создадут неповторимую атмосферу любимого всеми праздника», – добавляется в материале.

Кроме того, в новогоднюю ночь гости катка «Ракета» смогут послушать живые выступления музыкантов. Также здесь будут транслироваться видеопоздравления от врачей, машинистов, пожарных и космонавтов. Посетителей ВДНХ на всех площадках «Города зимы» ждет насыщенная программа с танцевальными флешмобами, конкурсами, викторинами, катанием с горки, играми в керлинг и юкигассен.

В небо столицы в ночь на 1 января 72 установки запустят свыше 10 тысяч салютных залпов, главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 миллиметров, которые раскрываются на высоте около 350 метров. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты.

На 38 городских площадках запланировано проведение пиротехнических шоу. Также для горожан будут организованы 76 специальных площадок для использования населением бытовой пиротехники.