РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 дек. В подмосковной Балашихе маршрутные такси и автобусы будут курсировать по городу до 3:00 в новогоднюю ночь и до 2:00 в Рождество, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Транспортное обслуживание населения городского округа Балашиха в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, будет продлено до 03:00, в рождественскую ночь, с 6 января 2019 года на 7 января 2019 года, – до 02:00», – говорится в сообщении.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам будут осуществляться по расписанию выходного дня.

С 9 января 2019 года транспортное обслуживание жителей городского округа будут осуществлять по расписанию рабочих дней.