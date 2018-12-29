РИАМО - 29 дек. В новогодние праздники доступ посетителей на территорию, прилегающую к Останкинской телебашне в Москве, будет ограничен, 31 декабря проход закроют с 15:00, сообщается на официальном сайте телебашни.

«31 декабря 2018 года доступ посетителей на территорию, прилегающую к Останкинской телебашне, закрыт с 15:00. График работы 31 декабря 2018 года: кассы экскурсионного бюро – с 9:00 до 14:55; посещение Останкинской телебашни с 09:00 до 15:00», – отмечается в сообщении.

В первый день 2019 года Останкинская телебашня и прилегающая к ней территория будут недоступны для посещения.