РИАМО - 29 дек. С начала текущего года в рамках губернаторской программы «Светлый город» на территории Подмосковья установлено и модернизировано более 13 тысяч уличных светильников и 6,3 тысяч опор освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках программы заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. Отдельным направлением программы «Светлый город» является улучшение освещения «мест притяжения» – парков, скверов, пешеходных и туристических зон», – сказал министр энергетики Леонид Неганов.

Лидерами по строительству и модернизации линий освещения являются Серпухов, Шаховская, Кашира, Подольск, Клин. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».

«Почти два года назад губернатор дал старт программе «Светлый город», и уже сейчас во всех без исключения муниципальных образованиях прошли большие изменения. Более чем в тысячи населенных пунктах по всей области появились новые объекты освещения и модернизировано существующее. Проделана большая работа, которая будет продолжена в следующем году», – подчеркнул Неганов.