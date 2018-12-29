РИАМО - 29 дек. Минздрав Подмосковья подвел итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление медучреждений, первое место заняла Подольская городская клиническая больница, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Конкурс был организован в рамках празднования Нового года и с целью формирования позитивного имиджа учреждений здравоохранения региона. Отбор проходил в трех категориях: многопрофильные учреждения, поликлиники (диспансеры), учреждения, имеющие в своем составе ФАПЫ (ВОПЫ). Мы получили почти 80 заявок от различных медучреждений области», – отметил министр здравоохранения Дмитрий Матвеев.

По словам руководитель ведомства, несмотря на то, что конкурс проходил впервые, многие работы отличались продуманной концепцией и оригинальным подходом.

«В основу конкурса был заложен важный мотивационный момент – победители и призеры смогут получить возможность закупить дополнительное оборудование для своих учреждений», – пояснил Матвеев.

Среди многопрофильных учреждений первое место заняла Подольская городская клиническая больница, второе — Центральная городская клиническая больница Реутова, третье – Солнечногорская центральная районная больница.

В этой же категории дополнительно были отмечены специальными призами Мытищинская городская клиническая больница «За командную работу», Ивантеевская центральная городская больница «За креатив» и Малаховская детская туберкулезный санаторий «Детское учреждение».

Среди поликлиник и диспансеров лучшее оформление было признано у Мытищинской городской поликлиники №2, а в категории «Учреждения, имеющие в своем составе ФАПЫ (ВОПЫ)» – Зарайская центральная районная больница.