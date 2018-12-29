РИАМО - 29 дек. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД пресекли деятельность международной группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции иностранных граждан в Россию, сообщается на сайте МВД РФ.

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из ЮАО ГУ МВД Москвы и представителями УФСБ задержали лидера группы и двоих участников.

«Злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали поддельные миграционные карты, трудовые договоры и другие документы гражданам государств Средней Азии, в том числе тем, в отношении которых ранее российскими судами приняты решения о выдворении за пределы РФ в связи с нарушением миграционного законодательства», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска по адресам проживания задержанных изъято четыре мобильных телефона, несколько десятков готовых комплектов поддельных документов, списки клиентов, а также банковские карты и бухгалтерские записи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению и документированию всех обстоятельств противоправной деятельности», – уточнила Волк.