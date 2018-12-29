РИАМО - 29 дек. Последние три дня уходящего года станут пиковыми для аэроэкспрессов, ожидается, что пассажиропоток увеличится на 10–15%, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«В период с 29 по 31 декабря компания прогнозирует пассажиропоток на уровне порядка 120 тысяч – на 10–15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году наибольшее количество пассажиров в предпраздничные дни было перевезено 29 декабря – 45 тысяч человек», – говорится в сообщении.

При этом перевозчик готов к работе в условиях увеличенного пассажиропотока.

«На время предпраздничных и выходных дней мы увеличили количество вагонов в поездах на Шереметьевском направлении. На Домодедовском и Внуковском направлениях курсируют двухэтажные аэроэкспрессы с увеличенной вместительностью. Рост пассажиропотока не отразится на комфорте и качестве обслуживания «Аэроэкспресс». Все наши поезда будут следовать в соответствии с расписанием», – подчеркнула генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Всего с начала недели аэроэкспрессами воспользовались порядка 200 тысяч человек.

По данным туристического сервиса Aviasales, наиболее загруженным днем в столичных аэропортах станет воскресенье, 30 декабря. На этот день приходится 25% всех праздничных авиабронирований. Эксперты рекомендуют приезжать в аэропорт заранее и отказаться от автомобильного транспорта.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.