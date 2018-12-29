РИАМО - 29 дек. Штраф в размере 810 тысяч рублей выплатит организация Подмосковья в связи с нарушением фитосанитарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июле этого года за несоблюдение требований земельного и фитосанитарного законодательства РФ, садоводческое (дачное) некоммерческое партнерство «Партнеры» было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 и статьи 10.1 КоАП РФ.

«Общая сумма штрафов составила 405 тысяч рублей. Однако в установленный срок штрафы не были оплачены – отмечается в сообщении.

В октябре за неуплату административных штрафов в срок Управлением Россельхознадзора в отношении СНП «Партнеры» были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1, статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дел направлены в судебный участок №192 Дмитровского городского округа для принятия решения.

«В декабре 2018 года в управление Россельхознадзора поступили документы о решении мирового суда привлечь СНП «Партнеры» к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов в двукратном размере суммы неуплаченных административных штрафов – 810 тысяч рублей», – заключается в материале.