РИАМО - 29 дек. Ель как настоящая, так и искусственная, легко может стать причиной пожара, поэтому при выборе и установке новогодней елки необходимо учитывать несколько важных факторов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения элементарных требований пожарной безопасности.

«Устанавливать елку следует вдали от электрических, отопительных приборов и источников открытого огня (каминов, газовых плит). Надо помнить, что еловая хвоя вспыхивает мгновенно», – говорится в сообщении.

При выборе искусственной елки безопасней отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку – эта информация указывается на упаковке.

Ель необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, также ее не следует ставить в проходах и около выходов.

Гирлянды для украшения елки должны быть сертифицированы и приобретены только в специализированных магазинах. Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки.

«Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», – отмечается в материале.

Проверку гирлянды нужно произвести перед ее размещением на елке. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение) иллюминация должна быть немедленно выключена.

Категорически запрещается использование свечей, бенгальских огней и прочих новогодних атрибутов с открытым источником огня в качестве иллюминации ели.

«Самое главное требование пожарной безопасности – не оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда дома никого нет. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает», – напоминают спасатели.