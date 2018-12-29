РИАМО – 29 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров, пишет Газета.ru.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», – заявил Медведев.

Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Украина ввела ограничение на ввоз российских товаров 30 декабря 2015 года.

В черный список попала продукция пищевой промышленности, химической промышленности для сельского хозяйства, а также косметические средства и железнодорожное оборудование. В середине декабря 2018 года действие ограничений было продлено до 31 декабря 2019-го.