РИАМО – 29 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров, пишет Газета.ru.
«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», – заявил Медведев.
Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
Украина ввела ограничение на ввоз российских товаров 30 декабря 2015 года.
В черный список попала продукция пищевой промышленности, химической промышленности для сельского хозяйства, а также косметические средства и железнодорожное оборудование. В середине декабря 2018 года действие ограничений было продлено до 31 декабря 2019-го.
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