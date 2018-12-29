РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 дек. В микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска зажгли разноцветные огни на новогодней елке во время праздничного мероприятия, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Мы успели подготовить площадь для того, чтобы сегодня (29 декабря – ред.) зажечь новогоднюю елку. Пришло много жителей с детьми. Надеюсь, эта площадь станет центральным местом отдыха жителей не только Павшинской поймы, но и всего Красногорска, а также гостей нашего города», – отметил советник главы горокруга Владимир Леонов.

В мероприятии приняла участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина. Она поздравила собравшихся с наступающим Новым годом.

Ель в Павшинской пойме отличается от прочих елок, установленных в Красногорске: дерево украшают большие окна.

«Когда мы решали, какую елку установить в микрорайоне Павшинская пойма, рассмотрели множество вариантов и вдохновились елью с окнами в Риме в Италии. По нашему заказу ель высотой более 14 метров произвели в России», – сказал директор МАУК «Парки Красногорска» Эмиль Амирханян.

Благоустройство «тихой» зоны на набережной в микрорайоне Павшинская пойма начали весной 2018 года. Двадцать восьмого декабря ход работ проинспектировали заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов и министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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