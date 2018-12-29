РИАМО - 29 дек. Перезапустить систему газоснабжения в Серпуховском районе Московской области после пожара на газопроводе планируют после 20:00 в субботу, когда специалисты закончат строительно-восстановительные работы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мособлгаза».

В субботу в 02:25 в региональный главк МЧС России поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень не было. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. На месте работают 30 единиц техники и 90 человек, прибыла ремонтная бригада «Газпром трансгаз Москва».

«Перезапуск планируется к вечеру, когда закончатся строительно-восстановительные работы на газопроводе после 20:00», - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия отключились газораспределительные станции Протвина, Оболенска и еще 11 населенных пунктов. Кроме того, прекращено газоснабжение на границе с Калужской областью.

Пожар на газопроводе в Серпухове. ВИДЕО>>