РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В 2018 году повысилось качество содержания автомобильных дорог в подмосковных Люберцах, Котельниках, Лыткарине и Дзержинском, сообщил заместитель начальника ОГБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В субботу в здании ГИБДД Люберец прошла пресс-конференция, посвященная итогам года.

«Количество аварий на дорогах снижается. Это связано с тем, что отделы полиции все больше уделяют внимания работе с водителями и пешеходами. Также это зависит от работы дорожников – качество содержания автодорог стало на порядок выше», – сказал Лобойко.

Он добавил, что этому способствовали два фактора – требования губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и кадровая политика в части подбора персонала в дорожных компаниях.