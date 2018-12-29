РИАМО - 29 дек. Строительство научно-лабораторного корпуса Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ) завершили на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора

«Объект возведен по адресу: Каширское шоссе, дом 31 за счет федерального бюджета. Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научного-лабораторного корпуса МИФИ. Надзор за работами осуществлял Ростехнадзор», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В четырехэтажном здании общей площадью 21,6 тысячи квадратных метров размещены учебные классы и аудитории для студентов и преподавателей, а также лаборатории для научной работы. Корпус рассчитан на 776 научных сотрудников и 265 студентов.

На прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены мачты освещения, скамейки и урны. В теплое время года специалисты проведут работы по озеленению. Автостоянка рассчитана на 111 машино-мест.