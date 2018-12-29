РИАМО - 29 дек. Московская областная таможня к Новому году оформила более 7,5 тысяч тонн праздничных товаров, в числе которых хвойные деревья, пиротехника, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«К Новому году Московская областная таможня оформила 7667 тонн товаров. Наиболее активно новогодние товары начали ввозиться с октября 2018 года. Среди ввезенной продукции ассортимент из хвойных деревьев, игрушек, гирлянд, пиротехники», – отмечается в сообщении.

В том числе через Московскую областную таможню прошло порядка 742 тонн новогодних игрушек из Китая, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Польши.

«Основные поставки хвойных деревьев были из Дании и Польши. В предновогодний период их в регион привезли 1272 тонны. Также за третий квартал таможенники оформили 108 тонн гирлянд из Китая, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Польши», – добавляется в материале.

Традиционно в предновогодний период растут объемы ввоза мандаринов из Турции и Марокко. Так, в период с октября по декабрь 2018 года оформлено 5544 тонны мандаринов.

Всего же за 2018 год через Московскую областную таможню прошло более 6 миллионов тонн различных грузов. Экспорт составил 1,4 миллиона тонн, импорт – 4,6 миллиона тонн.

Внешнеторговый оборот составил 50 миллиардов 333 миллиона долларов, увеличился на 3 миллиарда 20 миллионов по сравнению с 2017 годом. Экспорт – 7 миллиардов 569 миллионов долларов, импорт – 42 миллиарда 764 миллиона долларов.

Московской областной таможней перечислено в доход федерального бюджета 563 миллиарда 246 миллионов рублей, объем перечисляемых средств вырос более чем на 70 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом.

Регион деятельности Московской областной таможни – Подмосковье, за исключением аэродромов «Раменское», «Кубинка», «Остафьево», «Чкаловский», аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и город федерального значения Москва, за исключением аэропорта «Внуково».