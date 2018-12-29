РИАМО – 29 дек. В Москве возбудили уголовное дело после нападения на рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось что в центре Москвы произошел конфликт между рэпером Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) и Птахой. Нуриев выгуливал собаку, когда на него набросились три человека с битой и пистолетом.

«Днем 28 декабря в полицию поступило сообщение об избиении Нуриева. Преступление было совершено у дома 28 на Новорязанской улице. Злоумышленники, предположительно, нанесли артисту несколько ударов бейсбольной битой», – говорится в сообщении.

Исполнитель пытался скрыться от нападавших в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по адресу: улица Новорязанская, дом 8А, строение 3, которое охраняли полицейские. Нападавшие скрылись после того, как сотрудники МВД оказали им противодействие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).