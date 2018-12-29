РИАМО – 29 дек. Управляющая компания ООО «Занарье - ЖКХ» по предписанию Госжилинспекции Московской области провела ремонтные работы в доме №21 по улице Чернышевского в городе Серпухов, в содержании дома выявили пять видов нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ведомство обратился житель дома, который пожаловался на работу УК, допустившей нарушения в содержании дома. Инспекторы зафиксировали, что на лестничной клетке подъезда №1 нарушен штукатурно-окрасочный слой стен и потолка, отсутствует необходимая фурнитура, частично разрушено плиточное покрытие пола в тамбуре. Целостность перегородки между тамбуром и подъездом нарушена, а между третьим и четвертым этажами демонтирован радиатор.

«Госжилинспекция предписала устранить все нарушения в течение двух месяцев. Повторная проверка показала, что ООО управляющая организация «Занарье - ЖКХ» исполнила законное предписание Госжилинспекции в срок и в полном объеме», – говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова, демонтаж отопительных приборов и нарушение теплового контура считаются недопустимыми нарушениями в преддверии нового отопительного сезона.

«Внимательное наблюдение и уход за многоквартирными домами не только не будет подрывать доверие жителей к УК, но и избавит от штрафов», – заключил Соков.