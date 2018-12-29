РИАМО - 29 дек. На западе Москвы пятеро злоумышленников напали на 68-летнего мужчину, угрожали ему предметом похожим на автомат, избили и похитили документы и деньги на общую сумму 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбойном нападении поступило по адресу: 4-й Сетуньский проезд, дом 10А, строение 2.

«Двадцать восьмого декабря в 12:15 по указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая предметом похожим на автомат, гражданину 1950 года рождения, нанесли ему несколько ударов кулаком по лицу, открыто похитили портфель, в котором находились документы, денежные средства, скрылись на автомобиле «ГАЗель», который был обнаружен брошенным в 12:45 <…> по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 9», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».