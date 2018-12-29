РИАМО - 29 дек. В столице московские девелоперы установили восемь елок в преддверии новогодних праздников, они появились в нескольких значимых для города общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для некоторых девелоперов участие в украшении города стало уже традиционным, другие только планируют присоединиться к этому начинанию. Но очевидно, что с каждым годом общественные пространства Москвы становятся все более яркими и красочными. В том числе благодаря усилиям частного бизнеса», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Так, группа компаний «Ташир» украсила три ели в центре столицы. Елки появились возле библиотеки имени Ленина, на площади Гагарина и на Тверской улице вблизи здания «Известий». В скором времени появится еще одна елка – у Храма Христа Спасителя.

«Для украшения новогодних деревьев было использовано около 2 километров гирлянды и 1250 шаров разных размеров. У площади Гагарина елка украшена светящимися голубыми шарами, на Тверской – разноцветными шарами и яркой гирляндой, у Библиотеки имени Ленина – шарами в красно-золотых тонах», – уточняется в сообщении.

MR Group в этом году установила свою ель рядом со станцией столичного метро «Кутузовская». Группа «МонАрх» украсила городской пейзаж, установив свою елку у станции метро «1905 года». Пышное 16-метровое новогоднее дерево оформлено разноцветными шарами и гирляндами из тысяч золотистых лампочек.

Capital Group установила две новогодние елки около станции метро «Трубная», напротив торгового центра «Цветной» и в сквере у Московского цирка Никулина.

Впервые появилась украшенная елка в «Тюфелевой роще» на юге города.

Исторический парк недавно был восстановлен и открыт для посещения. Убранством установленной здесь елки занималась «Группа ЛСР». В оформлении преобладают яркие цвета: красный, зеленый, золотой. Венчает верхушку 12-метрового рождественского дерева красная пятиконечная звезда. Ожидается, что в дни новогодних каникул «Тюфелеву рощу» посетят сотни москвичей и гостей столицы.