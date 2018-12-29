РИАМО - 29 дек. С 1 января 2019 года произойдет изменение тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».
При оплате проезда единой транспортной картой учащегося Московской области в городском сообщении стоимость первых 35 поездок составит 17 рублей 22 копейки. Начиная с 36-й поездки пассажир заплатит 34 рубля.
Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной для отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».
Тариф на перевозку багажа в багажном отделении в количестве не более двух мест в городском сообщении составит 34 рубля, а в пригородном сообщении будет зависеть от расстояния. До 25 километров провоз багажа будет стоить 34 рубля, на расстояние от 25-50 километров – 68 рублей, на 50 и более километров – 102 рубля.
ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов и осуществляются перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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