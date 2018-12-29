РИАМО - 29 дек. С 1 января 2019 года произойдет изменение тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах по ЕТК «Стрелка» зависит от количества реализованных поездок. Так, с первой по десятую поездку пассажир заплатит 34 рубля 43 копейки, с 51-й поездки – стоимость будет составлять 22 рубля 38 копеек. За наличный расчет стоимость одной поездки по городу составит 53 рубля», – говорится в сообщении.

При оплате проезда единой транспортной картой учащегося Московской области в городском сообщении стоимость первых 35 поездок составит 17 рублей 22 копейки. Начиная с 36-й поездки пассажир заплатит 34 рубля.

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной для отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Тариф на перевозку багажа в багажном отделении в количестве не более двух мест в городском сообщении составит 34 рубля, а в пригородном сообщении будет зависеть от расстояния. До 25 километров провоз багажа будет стоить 34 рубля, на расстояние от 25-50 километров – 68 рублей, на 50 и более километров – 102 рубля.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов и осуществляются перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.