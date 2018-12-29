РИАМО – 29 дек. Московские предприятия в 2018 году провели пять акций «День без турникетов», на мероприятиях проекта смогли побывать свыше 50 тысяч жителей и гостей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году прошло пять акций проекта «День без турникетов», когда столичные предприятия открывают двери для всех желающих. Больше 50 тысяч горожан посетили 120 компаний – написал мэр.

Собянин уточнил, что во время экскурсий проводились концерты, квесты, встречи с интересными людьми.

«Продолжим акцию и в следующем году», – заверил Собянин.

Акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года, тогда на восьми предприятиях побывали около 600 человек. Последняя акция состоялась в октябре, в ней приняли участие почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий.

В ее рамках участники могут познакомиться с историей столичной промышленности, узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях есть возможность поучаствовать в производственном процессе – собрать микросхемы, мебель, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.