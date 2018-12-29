РИАМО – 29 дек. Дед Мороз из Великого Устюга за три года акции путешествие по России в преддверии Нового года проехал более 45 тысяч километров, сообщил в субботу генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

«За все три путешествия 45 тысяч километров проехали по России, посетили более 260 социальных учреждений, 220 семей и вручили 325 тонн подарков», – сказал Вайнштейн в ходе пресс-конференции.

Главный волшебник из Великого Устюга уже третий год подряд со своими помощниками путешествует по России, чтобы подарить праздник и исполнение желаний детям с особенностями развития и здоровья.

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