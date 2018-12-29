РИАМО - 29 дек. В подмосковном Электрогорске планируют постоянно развивать систему безопасности, чтобы обеспечить жителям комфортное проживание, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На заседании Высшего совета при губернаторе Московской области состоялась торжественная церемония награждения муниципальных образований по итогам работы в 2018 году. Глава региона Андрей Воробьев третий год подряд отметил городской округ Электрогорск в числе лучших и вручил премию «Прорыв года» в номинации «Безопасный муниципалитет».

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жителям комфортное проживание в городском округе, в части безопасности проводится большой комплекс мероприятий. У нас реализуется программа «Светлый город», развивается система «Безопасный регион», без которой уже тяжело представить современное городское пространство», — сказал после церемонии вручения премии глава Электрогорска Денис Семенов.

Он добавил, что в этом году было открыто новое отделение полиции, в округе работает народная дружина, которая активно участвует в обеспечении охраны общественного порядка.

«Кроме того, мы уделяем пристальное внимание внедрению и установке видеодомофонов на подъездах жилых домов», — отметил Семенов.

Он подчеркнул, что в округе планируют постоянно развивать то, что начали делать в области безопасности, так как эффект от развития этой сферы в Электрогорске уже зафиксировали.