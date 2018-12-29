РИАМО – 29 дек. В подмосковном Жуковском управляющая компания ликвидировала мусор с чердака одного из домов на улице Чкалова по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По заявлению жителя многоквартирного дома, проживающего по адресу: город Жуковский, улица Чкалова, дом №3, сотрудники Госжилинспекции Московской области инициировали внеплановую выездную проверку. Собственник сообщил о наличии загрязнения на чердаке.

«В ходе оперативно проведенной проверки факты, изложенные заявителем, подтвердились. Обнаружено и зафиксировано документально, что чердачное помещение захламлено строительным мусором. Тем самым управляющая организация ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» нарушила пункты 3.3.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. УК получила предписание – очистить чердачное помещение от хлама», – говорится в сообщении.

ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» досрочно исполнила предписание надзорного ведомства. Однако должностное лицо из управляющей организации было наказано – был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей за допущенное нарушение.

«Напоминаю всем управляющим компаниям Подмосковья, накануне нового осенне-зимнего периода стоит особенно внимательно отнестись к состоянию общедомового имущества. Необходимо еще раз обследовать вверенные вам в управление МКД на предмет недостатков и недочетов и исправить их до прихода жилищных инспекторов», – отметил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.