РИАМО - 29 дек. Одним из желаний Деда Мороза на Новый год станет то, чтобы люди научились договариваться и жить дружно, он также отметил, что людям следует быть внимательнее друг к другу.

«Хочется, чтобы если слезы, то только от счастья. Самое главное желание. И второе главное желание - чтобы люди научились договариваться, чтобы мы дружнее жили», - сказал Дед Мороз.

Он отметил, что также людям следует быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо беды другого человека.

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