РИАМО - 29 дек. Мужчина устроил поножовщину в ходе пьяной ссоры в поселке НИИРП Сергиево-Посадского района Подмосковья, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 декабря бригада скорой помощи доставила из поселка НИИРП и госпитализировала Сергиево-Посадскую районную больницу мужчину 1963 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Пострадавший был ранее судим по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1966 года рождения, зарегистрированный по адресу: Сергиев Посад, улица Бероунская, дом 14», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник.