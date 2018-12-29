РИАМО - 29 дек. В подмосковных Люберцах возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, преступление было совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 28 декабря в поселке Томилино Люберец, деревне Кирилловка обнаружили труп мужчины 1952 года рождения, зарегистрированного по адресу: Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 3.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области мужчина 1956 года рождения, зарегистрированный по адресу: Великий Новгород, улица Октябрьская, дом 36, <…> проживающий по адресу: Люберцы, поселок Томилино, деревня Кирилловка», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).