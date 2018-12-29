РИАМО - 29 дек. На востоке Москвы обнаружили технологическое нарушение на участке теплотрассы, повреждение локализовано без отключения потребителей, возможное снижение параметров теплоснабжения может быть вызвано завоздушиванием системы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Сегодня ночью на участке теплотрассы в ВАО обнаружено технологическое нарушение. Участок оперативно огорожен, пострадавших нет. Повреждение локализовано без отключения потребителей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возможное снижение параметров теплоснабжения может быть вызвано завоздушиванием системы, для регулирования необходимо обратиться в управляющую компанию.