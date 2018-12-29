РИАМО - 29 дек. В последние выходные уходящего года в Московском регионе пройдет снег, будет облачно, температура составит минус 5–2 градуса днем, сообщается на сайте «Метеовести».

В последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода в центре Русской равнины будет по-зимнему комфортной, с небольшими снегопадами, слабым до умеренного ветром, температурой немного выше средних многолетних значений. Словом, как в зимней снежной сказке.

«В Москве и в Подмосковье облачно, местами пройдет небольшой снег, в дневные часы минус 2–5 градусов, в новогоднюю ночь в столичном мегаполисе минус 3–5 градусов, по области – минус 2–7 градусов», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что 2 и 3 января в Москве ожидается минус 1–6 градусов; ночью – минус 6–8 градусов. Четвертого января начнет понижаться температура – от минус 4 до 9 градусов. Перед Рождеством понижение, ночью – минус 8–13 градусов, днем – минус 5–8 градусов.

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