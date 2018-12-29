РИАМО - 29 дек. Двое злоумышленников напали на безработного в центре Москвы, избили его и ограбили почти на 100 тысяч рублей, у мужчины отняли личные вещи, один из подозреваемых задержан, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление поступило от мужчины 1986 года рождения.

«Двадцатого декабря в 06:30 по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 23 строение 1, двое неизвестных руками нанесли пострадавшему телесные повреждения, открыто похитили телефон сотовой связи, цепочку с крестиком из желтого металла, наручные часы, электронную сигарету, наушники, скрылись. Материальный ущерб составил 99 тысяч 500 рублей», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Двадцать восьмого декабря в 15:00 по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 28 <…> задержан гражданин 1999 года рождения, неработающий, который изобличен в совершении указанного преступления», – уточнил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время разыскивается соучастник преступления.