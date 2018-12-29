РИАМО - 29 дек. Дорогомиловский районный суд столицы рассмотрит дело о ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погиб один человек, мужчина, обвиняемый в нарушении дорожных правил, повлекших смертельную аварию, задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В июне 2018 года водитель автомобиля Skoda Yeti, находясь в алкогольном опьянении, нарушил ПДД, в итоге потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в автомобиль BMW, который столкнулся с Kia и Mercedes. Водитель BMW погиб от множественных травм.

«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд.

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