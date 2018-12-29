РИАМО - 29 дек. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении своей знакомой, женщину с черепно-мозговой травмой доставили в медучреждение, впоследствии она скончалась, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Гражданку 1972 года рождения госпитализировали с адреса: Новохорошевский проезд, 22. Женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Диагностирована в том числе закрытая черепно-мозговая травма.

«Двадцать седьмого декабря в 11:00 в квартире по месту жительства <…> задержан гражданин 1970 года рождения, который изобличен в том, что 25 декабря в 02:00, находясь в квартире по указанному адресу, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, ногами нанес своей знакомой указанные телесные повреждения, от которых последняя скончалась», – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах подтверждает факт задержания подозреваемого.