РИАМО - 29 дек. В Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе завершилась церемония прощания с хоккеистом «Спартака» Евгением Зиминым, всем присутствующим раздали свечи, чтобы отпеть усопшего вместе с приглашенным батюшкой, передает корреспондент РИАМО.

После окончания церемонии отпевания всем желающим дали возможность еще раз подойти к гробу и лично попрощаться с ушедшим хоккеистом. После чего батюшка объявил об окончании церемонии прощания.

«Ушел из жизни один из самых ярких, выдающихся, запоминающихся игроков. Евгений Владимирович был очень хорошим специалистом. Это был удивительный спортсмен с игровым чувством. Он был абсолютно непохожим на кого-либо. Я постоянно вспоминаю те времена, когда мы играли с ним в одном звене. Он абсолютно компанейский человек, умевший жить с теми, кто рядом с ним», - сказал советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров.

Зимин выступал в основном составе «Локомотива» с 16 лет. Позже хоккеиста заметил главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров, который пригласил игрока в свою команду.

Зимин выступал за красно-белых с 1965 по 1974 год и стал дважды чемпионом СССР. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году. Является автором первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72».

Евгений Зимин скончался в возрасте 71-го года.