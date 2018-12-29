РИАМО - 29 дек. В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летнего мужчины, тело которого нашли в одном из домов на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Ночью 28 декабря в лифтовом холле одного из жилых домов, расположенных на улице Гарибальди в городе Москве, обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области туловища и головы», – сказала Иванова.

По ее словам, отрабатываются различные версии совершения преступления. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», – заключила собеседник агентства.

По данным СМИ, погибший Шалва Шаляхов – владелец компании «Мастер-Нефть», являющейся основным подрядчиком нефтяной компании «Лукойл». Компания «Мастер-нефть» создана в 2010 году. Ключевое направление ее деятельности – капитальный и текущий ремонт скважин.