РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. В субботу в администрации Люберец троим детям-сиротам вручили ключи от новых благоустроенных квартир, сообщила начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Люберцам, Дзержинскому, Котельникам и Лыткарине Виктория Балаховская в Instagram-аккаунте.

«Сегодня (29 декабря – ред.) в администрации городского округа Люберцы состоялось торжественное вручение ключей от квартир выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от новых благоустроенных квартир получили Олег Алексеенков, Владимир Рузиев и Александр Силаев. Поздравляем юных новоселов с этим замечательным и памятным событием в их жизни», – написала Балаховская.

Она добавила, что в 2018 году жилыми помещениями в городском округе Люберцы обеспечили 28 детей-сирот.