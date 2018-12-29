РИАМО - 29 дек. Ситуационный центр управления регионом в Подмосковье, который работает в доме правительства Московской области, отвечает самым высоким требованиям Федеральной службы охраны, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев открыл в субботу центр управления регионом в Подмосковье, созданный в соответствии с указом президента РФ.

«Сотрудники ФСО его сейчас принимали, говорят, что он соответствует самым высоким стандартам», - сказал Воробьев журналистам после осмотра центра.

Ситуационный центр работает в доме правительства Московской области и обеспечит решение задач по оперативному управлению регионом. Специалисты центра с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме будут производить сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья. Полученные данные аккумулируются специально разработанной системой, что позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе.