РИАМО - 29 дек. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла «Ховрино» в столице составит свыше 430 тысяч человек в сутки, узел примет на себя часть потока пассажиров «Шереметьева», а также разгрузит Ленинградское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый транспортный хаб в Ховрино примет на себя часть потока пассажиров аэропорта «Шереметьево», будет выполнять функции перехватывающего паркинга для автомобилей, следующих в Москву по трассе Москва – Санкт-Петербург, станет конечной станцией для междугородних и международных автобусных маршрутов, а также позволит разгрузить Ленинградский вокзал за счет удобной пересадки пассажиров пригородных поездов на метро», – заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, создание ТПУ «Ховрино» позволит освободить от транзитного пассажиропотока станцию метро «Речной вокзал», а также частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы и, соответственно, улучшить условия движения автотранспорта в этом секторе города.

«ТПУ «Ховрино» обеспечит пересадку между четырьмя видами транспорта: метро, железная дорога, наземный общественный транспорт и автомобиль. По нашим оценкам, пассажиропоток транспортного комплекса составит свыше 430 тысяч человек в сутки», – сказал Хуснуллин.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пешеходный переход, который входит в состав ТПУ «Ховрино».

«Очень важно не только построить станцию метро, но и обеспечить интеграцию с другими видами транспорта и обеспечить комфортный подход жителей. Жители Западного Дегунино убедительно меня просили построить переход через железную дорогу. Раннее чтобы добраться из Западного Дегунино до метро «Ховрино», требовалось пройти около 3 километров, что практически невозможно. Теперь он открыт», – заявил Собянин.

Создание ТПУ «Ховрино» было начало в 2017 году после открытия одноименной станции метро и должно быть завершено в 2020 году.

ТПУ также станет конечной станцией для междугородних и международных автобусных маршрутов, прибывающих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов, станет пересадочной станцией на метро для пассажиров пригородных поездов Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В состав ТПУ войдут одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа «Ховрино-2» ОЖД, Международный автовокзал «Северные ворота», отстойно-разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино.

На прилегающей к ТПУ территории за счет инвестора идет строительство многофункциональных жилых комплексов с необходимой инфраструктурой, включая два детских сада на 50 мест каждый, объекты общественно-делового назначения и подземные гаражи на 1,2 тысячи машино-мест.

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